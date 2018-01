76ers gilas Bulls, Ben Simmons bikin catatan istimewa

Ben Simmons kembali menampilkan performa menawan saat mengantarkan Philadelphia 76ers menang 115-101 atas Chicago Bulls, di Wells Fargo Center Philadelphia, Kamis (25/1/2018).

Dalam pertandingan tersebut, Simmons mencetak 19 poin, 17 rebounds, 14 assist, dan dua block. Catatan ini membuatnya menjadi pemain kedua di bawah legenda Boston Celtics, Larry Bird, yang mampu mencetak triple double dengan catatan 15 poin, 15 rebounds, dan 15 assists.

Simmons tampil istimewa saat pertandingan memasuki kuarter kedua. Philadelphia 76ers mengungguli Chicago Bulls, 55-41 dan Simmons menorehkan total 11 poin, 13 rebounds, dan delapan asssit.

Bahkan, pada kuarter pertama, Simmons sudah mencetak delapan poin, 11 rebounds, dan lima assist. Ia juga 11 kali berperan besar dalam 14 poin yang ditorehkan Philadelphia 76ers.

