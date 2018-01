Capai 30.000 poin jadi momen penting bagi LeBron James

Megabintang Cleveland Cavaliers, LeBron James, menorehkan rekor sebagai pemain termuda di NBA yang mencapai 30.000 poin pada musim reguler.

Catatan impresif itu dia bukukan saat Cavs bertanding melawan San Antonio Spurs pada lanjutan laga NBA, Rabu (24/1/2018).

Pada laga itu, LeBron mencetak 28 poin sekaligus menorehkan rekornya, meski Cavs kalah 114-102 dari Spurs.

Pada usia 33 tahun 24 hari, mantan pemain Miami Heat itu menjadi pemain termuda yang meraih pencapaian 30.000 poin.

Sebelumnya, rekor itu dipegang oleh legenda Lakers, Kobe Bryant, yakni berusia 34 tahun 104 hari, saat mencapai catatan tersebut.

Thank you, Thank you, Thank you to all my family, friends, colleagues, business partners and fans for reaching out by phone, video, social media and all last night! I truly appreciate it!! We did it! #30KClub #StriveForGreatness🚀 #ThekidfromAkron🤴🏾

— LeBron James (@KingJames) 24 Januari 2018