Kidd sudah punya firasat dipecat Milwaukee Bucks

Mantan pelatih Milwaukee Bucks, Jason Kidd, mengungkapkan 15 menit sebelum dipecat pihak klub dirinya sempat melakukan percakapan dengan Giannis Antetokounmpo.

“Dia menelepon saya dan berkata, ‘pelatih, ini bukan hal tepat yang mereka lakukan, tetapi mereka akan membiarkan Anda pergi,” ungkap Jason Kidd.

Mendengar pernyataan tersebut, Kidd mengaku sudah memiliki firasat akan dipecat. “Saya sudah memiliki perasaaan akan mendapat perlakuan seperti itu,” tutur Kidd.

The Bucks have relieved Jason Kidd of Head Coaching Duties https://t.co/36b0UR0O6y

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 22, 2018