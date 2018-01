Bocoran jersey NBA All Star 2018

NBA akan menggelar pertandingan All Star 2018 di Staples Center, Los Angeles, 18 Februari mendatang. Beberapa kabar terkait ajang tersebut pun mulai bermunculan, termasuk satu di antaranya desain jersey yang akan dikenakan tim Barat dan Timur.

Selama kurang lebih 15 tahun terakhir, pertandingan NBA All Star masih menggunakan format lama, yakni tim Timur menggunakan jersey biru, sedangkan tim Barat menggunakan jersey merah.

Bahkan, sebelumnya, para pemain yang bertanding pada laga tersebut menggunakan jersey klubnya masing-masing, namun dibedakan dengan desain cerah dan gelap pada periode 1997 – 2000.

1997-2002: No special NBA All-Star Game unis, as the players just wore their regular team unis. pic.twitter.com/sXkQtwxiMh

Kini, NBA dikabarkan mencoba mengubah format tersebut. Setiap tim yang bertanding akan menggunakan jersey berwarna hitam dan putih dengan logo klubnya masing-masing di bagian depan.

Some new photos of the two 2018 NBA-All Star uniforms, courtesy of @Triple_Sport‘s FB and instagram posts. This certainly (and sadly) confirms them both as legit. (h/t @PatyRawlings) pic.twitter.com/WOMm6mSzId

— Conrad Burry 🔴🐐🎨 (@conradburry) January 17, 2018