Stephen Curry menggila setelah pulih dari cedera

Stephen Curry tampil memesona saat Golden State Warriors mengalahkan Los Angeles Clippers 121-105, di Staples Center, Minggu (7/1/2018). Ia mencetak 45 poin, tiga assists, dan enam rebounds.

Menariknya, jumlah total poin yang dicetak Curry diciptakannya dalam kurun waktu kurang dari 30 menit. Pada kuarter pertama, Curry mencetak 17 poin dan 12 poin pada kuarter kedua.

Setelah half-time, Curry baru tampil impresif melalui tembakan tiga angka. Total, Curry kembali mengumpulkan 16 poin, sebelum akhirnya duduk di bangku cadangan hingga pertandingan usai.

Steph Curry puts up a season-high 45 in 29 minutes of action! #DubNation pic.twitter.com/a1HWmMDTdd

— NBA (@NBA) January 7, 2018