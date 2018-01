76ers menang, Julius Erving dilarikan ke rumah sakit

Pemain legendaris Philadelphia 76ers, Julius Erving, dilarikan ke rumah sakit saat menyaksikan pertandingan Ben Simmons dan kawan-kawan melawan Detroit Pistons, di Wells Fargo Center, Philadelphia, Sabtu (6/1).

Erving hadir dalam pertandingan Sixers vs Pistons untuk memperingati aksi ikoniknya saat melakukan dunk di tengah penjagaan pemain LA Lakers, Michael Copper, 35 tahun lalu. Gaya dunk tersebut dikenal sebagai Rock the Baby, lantaran ayunan tangan kanan “Dr J — julukan Erving– seperti menimang bayi.

Rock the cradle! 35 years ago I threw down this dunk with the @sixers and it’s still one of my favorites. #TimeFlies #DocsDunks pic.twitter.com/SSHMoGC0Rn

— Julius Dr J Erving (@JuliusErving) January 5, 2018