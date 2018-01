Ranking NBA Rookie: Ben Simmons teratas

NBA hampir memasuki pertengahan musim 2017-2018. Lantas, bagaimana performa para bintang muda, termasuk satu di antaranya point guard Philadelphia 76ers, Ben Simmons, yang juga sedang memburu gelar sebagai peraih Rookie of the Year.

Sejatinya ada sekitar 10 pemain yang berpotensi meraih penghargaan tersebut. Namun, melihat statistik, sejauh ini, Ben Simmons paling mencuri perhatian setelah tampil impresif bersama 76ers.

Selain itu ada pula shooting guard Utah Jazz, Donovan Mitchell, yang performanya juga tidak mengecewakan. Berikut ini adalah performa 5 bintang muda NBA yang berpotensi meraih penghargaan Rookie of the Year pada musim ini:

1. Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

Statistik: 16,9 poin, 8,5 rebounds, 7,4 assist, 1,9 steals, 0,9 blocks.

Simmons adalah satu di antara point guard yang memiliki postur di atas rata-rata. Meski begitu, kemampuan mengolah bola serta visi bermainnya di lapangan sangatlah baik.

Bahkan, dengan catatan rata-rata mencetak poin sebesar 16,9, Simmons masuk ke dalam daftar yang diisi para bintang NBA lainnya, bukan hanya para rookie.

Selain itu, Simmons juga cukup baik dalam kemampuan menjaga pertahanan. Pemain asal Australia tersebut mencatatkan rata-rata 0,9 block per pertandingan.

2. Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Statistik: 18,3 poin, 3,4 assist, 3,2 rebounds, 1,5 steals

Donovan Mitchell memiliki catatan poin sangat baik, yakni 18,3 per pertandingan. Sebagian besar jumlah tersebut berasal dari kemampuannya melepaskan tembakan tiga angka di lapangan (35 persen).

Pada musim ini, Mitchell bersinar setelah Utah Jazz mengalami krisis cedera. Selain itu, hengkangnya Gordon Hayward ke Boston Celtics juga menjadi faktor peran penting Mitchell bersama Utah.

3. Jayson Tatum (Boston Celtics)

Statistisk: 14,1 poin, 5,5 rebounds, 0,9 steals, 0,8 blocks

Bagi pemain berusia 19 tahun, Jayson Tatum telah menampilkan permainan menjanjikan bersama Boston. Bahkan, rata-rata poin per pertandingannya mencapai 14,1, dengan 47 persennya berasal dari tembakan tiga angka.

Total, Tatum memimpin raihan persentase tembakan di antara rookie lainnya. Ia mencatatkan 63,6 persen dan mampu mencetak lebih dari 14 angka per pertandingan.

4. Kyle Kuzma (LA Lakers)

Statistik: 17,5 poin, 6,4 rebounds, 1,7 assist

Kuzma merupakan senjata rahasia LA Lakers dalam beberapa pertandingan. Ia mampu tampil efisien setiap Lakers menerapkan strategi menyerang di lapangan.

Kyle Kuzma takes it the length of the floor and slams it home! #NBAVote (📺: @SpectrumSN & @spectdeportes ) pic.twitter.com/wGObOIjEZw

Total, persentase tembakan Kuzma pun cukup baik. Pemain 22 tahun itu mencatat 47 persen dari area dalam, dan 40 persen dari lini tembakan tiga angka.

5. Lauri Markkanen (Chicago Bulls)

Statistik: 14,9 poin, 7,6 rebounds, 1,3 assist

Meski baru berusia 20 tahun, Markkanen sempat mencuri perhatian para suporter Bulls. Pada tiga pertandingan awalnya, power forward itu mampu mencetak poin dari 10 tembakan tiga angka.

You knew he could shoot but did you also know he could fly? Here are 23 dunks in 96 seconds from @MarkkanenLauri: pic.twitter.com/IcKLXHpBoq

— Chicago Bulls (@chicagobulls) January 5, 2018