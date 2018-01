Kevin Durant sumbang miliaran untuk almamaternya

Kevin Durant menyumbang $ 3 juta untuk University of Texas. Sumbangan tersebut diberikan untuk mendukung bsasket di Texas dan Pusat Kepemimpinan dan Inovasi Olahraga. Sumbangan Durant adalah hadiah langsung terbesar dari seorang mantan atlet bola basket Universitas Texas dalam sejarah dan merupakan hadiah terbesar yang pernah ada yang diberikan oleh atlet profesional manapun untuk almamaternya.

Untuk menghormati kontribusi tersebut, nama Durant akan diabadikan di beberapa bagian Universitas. Pintu masuk utama Denton A. Cooley Pavilion akan diberi nama The Kevin Durant Texas Basketball Center. Selain itu, fasilitas bola basket pria akan diberi nama The Kevin Durant Basketball Facility for Men.

“Waktu saya sebagai mantan pemain Longhorn membantu membangun fondasi siapa saya hari ini sebagai pemain maupun seseorang, dan tim University of Texas akan selalu menjadi keluarga saya,” ujar Kevin Durant.

“Penting bagi saya untuk terus memberikan kembali ke Universitas dan memastikan bahwa calon siswa-atlet memiliki semua peluang yang mereka butuhkan untuk sukses. Suatu kehormatan untuk memiliki hubungan yang dekat dan unik dengan Basket Texas, dan saya berterima kasih untuk bisa berkontribusi,” tambah Durant.

Selama musim 2006-07, Durant memimpin tim basket University of Texas, Longhorns, yang merupakan salah satu tim termuda di Amerika Serikat. Prestasinya di musim itu adalah membawa Longhorns dengan catatan 25 kemenangan 10 kekalahan dan masuk Putaran Turnamen NCAA.

Dia mendapatkan konsensus Pemain Terbaik Tahun tersebut. Durant menjadi mahasiswa baru ketiga dalam sejarah NCAA untuk mendapatkan penghargaan itu, bergabung dengan Wayman Tisdale dari Oklahoma pada tahun 1983 dan Chris Jackson dari LSU pada tahun 1989.