Resolusi 2018 untuk 5 bintang NBA

Memasuki 2018, sejumlah bintang NBA berbenah demi mengembalikkan performa terbaik mereka. Sebut saja pemain Houston Rockets, James Harden, Kyrie Irving (Boston Celtics), hingga Kevin Love (Cleveland Cavaliers), yang masih memiliki celah dalam performanya pada 2017.

Berikut ini adalah ulasan resolusi yang tepat dilakukan bagi lima bintang NBA pada 2018:

James Harden (Houston Rockets)

Resolusi 2018: Movement off the ball

James Harden merupakan pencetak poin terbanyak sementara di NBA 2017-2018 (rata-rata 36,0 poin). Ia pun akan semakin tidak terbendung jika mampu memaksimalkan kemampuannya bergerak tanpa bola untuk mengacaukan pertahanan lawan.

Saat ini, Harden tampil sangat efisien jika mengalami situasi isolation. Dia mencetak rata-rata 11,6 poin dalam situasi tersebut. Jumlah tersebut pun amatlah jauh apabila dibandingkan dengan pencapaian bintang Cleveland, LeBron James yang hanya mencatat rata-rata 6,9 poin di peringkat kedua.

Despite a tough loss, @JHarden13 dropped 51 points last night. For more highlights, follow us on Facebook & YouTube. pic.twitter.com/yjk7GIgCEv — Houston Rockets (@HoustonRockets) December 21, 2017

Akan tetapi, bagaimana jika Harden berada dalam situasi yang menutut dia melakukan pergerakan tanpa bola. Faktanya, ia amat jarang membuat pergerakan tersebut karena Rockets hanya melakukan 40 kali pergerakan tanpa bola untuk Harden sepanjang musim ini.

Angka tersebut hampir setengah lebih sedikit dari yang dibuat Oklahoma City Thunder untuk Russell Westbrook. Oleh karenanya, Houston kiranya dapat memaksimalkan movement off the ball bagi Harden.

Toh, Harden merupakan pemain serbabisa dan amatlah berbahaya, baik pada saat memegang bola atau tidak. Sepanjang kariernya, Harden mencetak rata-rata 1,5 poin dalam situasi pergerakan tanpa bola.

Kyrie Irving (Boston Celtics)

Resolusi 2018: Konsistensi bertahan

Komitmen Kyrie Irving dalam bertahan menjadi pertanyaan menarik di tengah keberhasilan Boston Celtic meraih 16 kemenangan beruntun. Sejauh ini, Celtics memang menjadi tim dengan pertahanan terbaik di NBA 2017-2018, sedangkan Kyrie Irving catatan kemampuan bertahan Irving mencapai 96,1 persen dari jumlah tersebut.

Saat ini, Irving juga memimpin dalam raihan pencetak steal terbanyak. Hal tersebut pun sejalan dengan filosofi bertahan yang diterapkan pelatih Celtics, Brad Stevens. Bahkan, pada akhir November 2017, peringkat bertahan Irving meningkat hingga mencapai 106,7 persen.

Akan tetapi, itu bukan terjadi karena peran Irving saja, melainkan jadwal padat Celtics. Namun, hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan, mampukah Irving tetap konsisten dalam bertahan pada sisa pertandingan musim ini.

Toh, berdasar data NBA, lawan berhasil melepaskan 50 persen tembakan ketika sedang mendapat pengawalan Irving. Hal ini tentu wajib disadari sang pemain apabila menginginkan rekor impresifnya dalam bertahan tetap terjaga hingga akhir musim 2017-2018.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Resolusi 2018: Tembakan jarak jauh

Satu di antara senjata mematikan Giannis Antetokounmpo adalah tembakan jarak jauh. Meski memiliki postur tinggi besar, ia mampu membuat lawan kelimpungan karena kemampuannya melakukan 3-point shoot sangat baik dalam setiap pertandingan.

Akan tetapi, performa Giannis Antetokounmpo menurun pada musim ini. Berdasar catatan NBA, ia hanya mencatat rata-rata poin 26,8 persen.

Oleh karenanya, Giannis Antetokounmpo wajib mengembalikan kepercayaan dirinya pada 2018 untuk lebih baik lagi dalam melakukan tembakan jarak jauh. Bantuan rekan-rekannya pun amatlah penting.

Kini, dengan peluang kembalinya Jabari Parker ke dalam tim, Giannis Antetokounmpo tentu berharap dapat mengembalikkan performa terbaiknya melakukan tembakan jarak jauh pada paruh kedua musim.

Kristaps Porzingis (New York Knicks)

Resolusi 2018: Meningkatkan kemampuan umpan

Dalam tiga bulan terakhir 2017, Kristaps Porzingis mendapatkan banyak pelajaran. Menjadi opsi nomor satu dalam hal menyerang, Kristaps Porzingis ternyata masih memiiki celah, yakni dalam membuat umpan ketika sedang mendapat pengawalan ketat dari lawan.

“Mereka (tim lawan) tentu ingin membuat saya kesulitan dan berharap saya membuat tembakan dari situasi sulit yang tentu tidak saya inginkan. Jadi, ini (meningkatkan kemampuan umpan) akan menjadi tantangan besar,” kata Kristaps Porzingis.

Kristaps Porzingis posted 30 PTS and 7 REB for the @nyknicks in their road victory over the @PelicansNBA!#Knicks pic.twitter.com/2ZMuDd2mQF — NBA (@NBA) December 31, 2017

Saat ini, catatan assist Kristaps Porzingis (6,9) berada di peringkat terakhir dari enam big man yang mampu mencetak rata-rata 20 poin per pertandingan. Bahkan, ia hanya mencetak lebih dari dua assist pada tiga pertandingan dari total 30 laga musim ini.

Akan tetapi, Knicks patut bersyukur Kristaps Porzingis menyadari kelemahannya tersebut. “Saya masih belajar. Saya menilai, saya akan mendapatkan pengalaman lebih dari situasi seperti ini sehingga dapat lebih efesien pada pertandingan ke depan,” kata Porzingis.

Kevin Love (Cleveland Caveliers)

Resolusi 2018: meningkatkan penjagaan area pertahanan

Kevin Love menuai banyak kritik setelah dianggap tidak terlalu banyak berkontribusi dalam area pertahanan Cavaliers sepanjang 2017. Ia pun beralasan, “Saya bermain di posisi luar. Saya tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Saya bukan pemain yang ingin menjadi Defensive Player of the Year.”

Milwaukee thought they had numbers, but @KingJames and @kevinlove had other plans.#CavsBucks is just getting started on FSO & FSGO: https://t.co/AWfNdik3uj pic.twitter.com/kYCp6OQR32 — FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) December 20, 2017

Mengacu terhadap catatan Second Spectrum, Love hanya menyumbang 4 persen dari kontribusi bertahanan Cavaliers. Meski begitu, staf pelatih Cavs mengaku tidak masalah, karena yakin Love tetap merupakan pemain yang bertanggung jawab terhadap tim.

Untungnya, Kevin Love mampu membungkam kritik tersebut ketika menghadapi Golden State Warriors. Ia beberapa kali mengagalkan upaya Kyle Thompson dan kawan-kawan ketika sedang berada di area pertahanan Cavaliers.