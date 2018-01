Chicago Bulls alami krisis identitas

Chicago Bulls mengalami krisis identitas. Kekalahan 120-124 dari Portland Trail Blazers melalui overtime, di United Center, Chicago, Senin (1/1/2018), membuat persoalan Nikola Mirotic dan kawan-kawan semakin pelik.

Bulls sejatinya mengawali musim dengan buruk setelah mencatat rekor 3-20. Namun, setelah Nikola Mirotic kembali dari cedera, serta Kris Dunn yang mulai menemukan performa terbaiknya, Bulls mampu meraih 10 kemenangan dalam 12 pertandingan, pada periode Desember 2017.

#Bulls are the first team in NBA history to win seven straight games after a 10-game losing skid. #bullsnation pic.twitter.com/5yYdmnUNTy

Akan tetapi, performa mereka kembali menurun. Hasil melawan Blazers adalah kekalahan kedua dari dua pertandingan terakhir. Pelatih Bulls, Fred Hoiberg, juga mengaku akan bekerja keras menemukan solusi agar timnya kembali ke jalur kemenangan.

“Itu sulit (kekalahan dari Blazers) dan menyakitkan. Ketika Anda mampu meraih hasil bagus dalam beberapa pertandingan, namun dua laga terakhir kami tidak mampu melakukan hal itu. Ini adalah hasil yang menyakitkan,” tutur Hoiberg.

Satu di antara faktor kunci yang menjadi penyebab kekalahan Bulls dari Blazers adalah keputusan Hoiberg. Ia menarik keluar Nikola Mirotic dan mengantikannya dengan Robin Lopez pada menit ke-7:30 dan tidak kembali memasukannya hingga akhir pertandingan.

The #Bulls lost a heartbreaker in overtime tonight, but Kris Dunn​ filled the stat sheet yet again, with 22 points, 7 rebounds and 4 assists on top of his trademark tough defense: pic.twitter.com/CbcWAyCGRj

— Chicago Bulls (@chicagobulls) January 2, 2018