6 jersey NBA City 2017 terbaik

Perusahaan perlengkapan olahraga asal Amerika Serikat, Nike, merilis jersey NBA edisi “City”, yang merepresentasikan kota masing-masing tim berasal.

Jersey ini akan menjadi seragam keempat peserta NBA 2017-2018, setelah sebelumnya edisi asosiasi, ikon, dan statement. Sejauh ini, setidaknya sudah ada 26 tim yang telah merilis jersey alternatif keempat itu.

Lantas, tim-tim manakah yang bisa dibilang memiliki desain jersey NBA City paling baik? Berikut ini adalah enam jersey pilihan yang terbaik dalam kategori tersebut:

1. Chicago Bulls

Nuansa klasik menjadi desain utama jersey keempat Chicago Bulls. Perpaduan warna dominan putih serta bintang empat di bagian sisi samping, serta tulisan “Chicago” yang terinspirasi dari jersey mereka pada era 1980-an.

Introducing the City Edition jersey, inspired by our hometown. The #Bulls will wear these for the first time at home against the Lakers on January 26. pic.twitter.com/2QGKdGGkdM — Chicago Bulls (@chicagobulls) December 27, 2017

Bulls akan mengenakan jersey ini untuk kali pertama pada saat melawan LA Lakers, 26 Januari 2018.

2. Milwaukee Bucks

Bucks tidak mau kalah dalam urusan desain bertema klasik. Kali ini, Nike tetap memasukkan desain lambang rusa ikonik pada bagian tengah jersey, yang dipadukan dengan warna kebesaran tim.

3. Indiana Pacers

Nuansa balapan mobil Indianapolis 500 tercermin dari desain jersey keempat Indiana Pacers. Bahkan, nomor punggung pemain pun ibarat nomor mobil balap pada kejuaraan otomotif speedway tersebut.

The checkerboard flag and finish line come to life on the front of the jersey, and the player number mimics the numbers on classic race cars. See more photos: https://t.co/vFHBA0pihS pic.twitter.com/oKYhVTwELy — Indiana Pacers (@Pacers) December 27, 2017

4. Philadelphia Sixers

Sama seperti desain klasik tim pada umumnya, Philadelphia Sixers juga mengusung hal sama. Namun, perbedaan mencolok kali ini adalah pada desain tulisan “Phila” yang terdapat pada bagian depan jersey.

Up close and personal with the ‘City’. 🔍👀 | https://t.co/IMZXtKGlJi pic.twitter.com/qXPPaAE0gp — Philadelphia 76ers (@sixers) December 27, 2017

5. Washington Wizard

Terkadang, desain simpel juga dapat terlihat menarik. Hal ini terpampang pada jersey Washington Wizard, yang mengunakan logo dengan kalimat “The District of Columbia” pada bagian depan.

6. Miami Heat

Melihat jersey anyar Miami Heat tentu akan teringat pada logo salah satu film seri terkenal di Amerika Serikat, Miami Vice. Bahkan, tidak hanya desain Miami di bagian depan, tetapi juga perpaduan warna pink dan biru muda pada jersey.