Rajon Rondo dan Vince Carter kembali bersinar

Pemain veteran Sacramento Kings, Vince Carter, dan Rajon Rondo, point guard New Orleans Pelicans, tidak perlu ditanya lagi kemampuannya dalam hal mencetak skor dan umpan. Keduanya, kembali membuktikan hal tersebut pada pertandingan tim mereka masing-masing, Rabu (27/12).

Carter, pada pertandingan melawan Cleveland Cavaliers, menorehkan poin ke-24.612 dalam kariernya, ketika mengantarkan Kings menang 109-95 atas LeBron James dan kawan-kawan. Dalam laga tersebut, Carter mencetak 24 poin, lima rebounds, dan tiga assist.

Terakhir kali Carter membukukan poin dengan jumlah sama terjadi pada 13 Maret lalu setelah ia mencetak 24 poin untuk memenangkan Memphis Grizzlies atas Milwaukee Bucks (113-93). Hanya saja, meski mampu mencetak 24 angka atas Cavaliers, pada musim ini, poin rata-rata pemain 40 tahun itu masih sangat rendah, yakni hanya 2,9 poin per pertandingan.

Vince Carter energizes @SacramentoKings to 109-95 win over @cavs .

Akan tetapi, beberapa catatan menarik tetap dapat dibanggakan Carter. Kini, Carter menyamai pencapaian Michael Jordan sebagai pemain yang mampu mencetak lebih dari 20 poin pada usia 40 tahun. Jordan mencatatkan torehan tersebut ketika mencetak 25 poin pada laga Washington Wizard melawan Miami Heat (91-87), 11 April 2003.

“Dia (Carter) selalu menjadi pemain hebat yang mampu berbicara banyak di pertandingan besar. Ini adalah saatnya bagi dia untuk kembali bersinar. Kami tidak mampu menghentikannya malam ini,” puji pelatih Cavs, Tyronn Lue.

Sementara itu, Rajon Rondo pun mampu mencuri perhatian pada pertandingan kemarin malam. Melawan Brooklyn Nets, Rondo menorehkan catatan assist tertinggi dalam kariernya (25), sekaligus mengantarkan Pelicans menang 128-113.

Rajon Rondo:

First player since Jason Kidd (1996) to record 25+ ASSISTS in a single game. pic.twitter.com/0aPvE6f5dQ

— NBA.com/Stats (@nbastats) December 28, 2017