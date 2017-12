Rahasia 15 tahun menangkan Phoenix Suns

Phoenix Suns meraih kemenangan dramatis atas Memphis Grizzlies, Rabu (27/12). Tyson Chandler menjadi bintang kemenangan setelah mencetak buzzer beater dengan alley-oop dari Dragan Bender.

Prosesnya pun terbilang cukup unik karena Bender memberikan umpan tersebut dari situasi bola mati di pinggir lapangan. Untungnya, bola lob umpan tersebut sempat mengenai tangan Chandler.

Akan tetapi, momen tersebut sempat menuai perdebatan. Salah satu alasannya mengapa proses pencetakan poin tersebut tidak dikategorikan sebagai goaltending, seperti yang diprotes pelatih Memphis, J.B. Bickerstaff kepada ofisial pertandingan.

Tyson Chandler slams it home to win the game for the @Suns!#SunsAt50 pic.twitter.com/8Ee7WqU6u7

