4 masalah utama Boston Celtics

Boston Celtics menuai banyak kritik setelah menjalani beberapa pertandingan terakhir di ajang NBA 2017-2018. Hasil melawan Washington Wizard menjadi kekalahan kelima mereka dari 10 laga terakhir.

Padahal, Celtics mengawali musim ini dengan baik. Mereka sempat mencatat 22-5, namun kini setelah mengalami kekalahan beruntun rekor mereka menjadi 27-10.

Apa yang salah dari performa Kyrie Irving dan kawan-kawan? Berikut ini adalah empat faktor yang menyebabkan penurunan performa Boston Celtics:

Korban kesuksesan

Sejatinya, 27-10 merupakan catatan yang bagus bagi tim yang melalui pertandingan setengah musim. Jika mereka meraih catatan tersebut bersama Gordon Hayward tentu akan menjadi pertanyaan besar. Namun, sejauh ini, tanpa Hayward sebenarnya performa Celtics cukup baik.

The Wizards second chance points were the difference down the stretch as they pulled away with a 111-103 victory at TD Garden. pic.twitter.com/Amsumf466d

— Boston Celtics (@celtics) December 26, 2017