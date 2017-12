5 catatan menarik perayaan Natal 2017 NBA

Bagi NBA, perayaan Natal merupakan satu di antara periode yang ditunggu para suporter. Jadwal khusus Natal pun kerap diwarnai beberapa peristiwa menarik, mulai dari kontroversi hingga gaya unik para bintang basket di lapangan.

Hal tersebut kembali terulang pada Natal 2017. Mulai dari kontroversi antara LeBron James dan Kevin Durant pada partai Golden State Warriors vs Cleveland Cavaliers, hingga cara unik Stephen Curry merayakan Natal bersama keluarga.

Berikut ini adalah beberapa momen-momen menarik yang terjadi dalam dunia NBA pada periode Natal 2017:

Kontroversi LeBron

LeBron James menjadi satu di antara pemain sentral pada pertandingan Warriors vs Cavaliers. Warriors mampu meraih kemenangan 99-92 melalui pertarugan sengit hingga kuarter terakhir.

Foul or no foul on Durant? pic.twitter.com/sdolRj1IdQ

