Bayern Munich – Borussia Monchengladbach dalam 90 detik

Meski telah menyegel gelar juara Bundesliga di pekan sebelumnya, Bayern Munich tetap bersungguh-sungguh dalam menghadapi sisa musim dan itu terbukti lewat kemenangan 5-1 yang mereka raih kala menjamu Gladbach di pekan ke-30, Minggu (15/4) dini hari WIB tadi.

Gladbach sendiri sempat mencetak gol cepat dan unggul terlebih dahulu melalui tendangan kaki kiri yang dilepaskan penyerang Josip Drmic. Golnya tersebut berawal dari umpan pendek Jonas Hofmann, yang mana tak bisa dibendung oleh kiper Sven Ulreich.

Itu menjadi lesakan Gladbach yang ke-124 ke gawang Bayern dalam sejarah Bundesliga, dan itu menjadi yang terbanyak melebihi catatan tim mana pun.

124 – @borussia_en have now scored 124 #Bundesliga goals against FC Bayern, more than any other team. Fearless. — OptaFranz (@OptaFranz) April 14, 2018

Bayern lantas coba membalas dan berbalik unggul setelah Sandro Wagner menjebol gawang Yann Sommer di menit ke-37 dan 41. Berkat golnya tersebut, penyerang bernomor punggung dua itu tercatat selalu mencetak gol di empat penampilan beruntunnya di Bundesliga.

Di babak kedua, kendali permainan menjadi milik tuan rumah dan mereka memperlebar keunggulannya di menit ke-51 setelah Thiago Alcantara menceploskan bola rebound hasil tendangan Wagner yang tidak mampu dihalau sempurna oleh Sommer.

Mereka kemudian tidak terkejar setelah David Alaba ikut menyarangkan gol lewat sepakan kaki kanannya di tujuh menit setelah satu jam, dan itu menjadi gol pertamanya dari kaki tersebut setelah 17 gol sebelumnya ia cetak melalui kaki kiri.

18 – The 18th #Bundesliga goal of @David_Alaba was his first with his right foot (after scoring the first 17 with his left foot). Rarity. @FCBayernEN #FCBBMG — OptaFranz (@OptaFranz) April 14, 2018

Saat sudah unggul jauh, Bayern baru memasukkan penyerang Robert Lewandowski dan menarik keluar Wagner di menit ke-70. Hasilnya pun bisa langsung dirasakan mengingat Lewandowski menjadi pencetak gol kelima buat Bayern di delapan menit jelang bubaran.

Adapun kemenangan ini dibumbui pula oleh rekor baru sebagaimana Bayern mencatatkan 93,9 persen umpan akurat, yang mana adalah catatan terbaik sejak dimulainya pengumpulan data pada 2004/05 silam.