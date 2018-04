2 perang saudara pada babak kedua Orleans Masters 2018

Sejumlah 11 wakil Indonesia akan tampil pada babak kedua turnamen Orleans Masters 2018 di Orleans, Prancis, Kamis (29/3/2018). Perang saudara pun tak terhindarkan karena ada dua partai yang mempertemukan sesama wakil dari Tanah Air.

Turnamen ini sudah berglir sejak Selasa (27/3) yang memainkan pertandingan kualifikasi, kemudian laga babak pertama pada Rabu (28/3). Itu artinya, pertandingan hari ini akan memperebutkan tiket menuju babak perempat final.

Berdasarkan jadwal yang dikutip dari Tournamentsoftware, pertandingan akan dimulai pukul 12.00 waktu setempat atau 17.00 WIB. Ada dua perang saudara pada sektor ganda campuran ketika Andika Ramadiansyah/Mychelle Crhystine Bandaso melawan Rehan Naufal Kusharjanto/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Alfian Eko Prasetya/Marsheilla Gischa Islami bertemu Akbar Bintang Cahyono/Winny Oktavina Kandow.

Sisi positif dari pertemuan tersebut memastikan Indonesia memiliki dua wakil yang lolos ke babak perempat final dan berpotensi tercipta all-Indonesian final. Ini karena para pemenang duel tersebut berada di jalur yang berbeda sehingga hanya memungkinkan pertemuan pada laga puncak.

Dari 11 wakil yang tampil hari ini, tak ada dari sektor tunggal putra. Fakta ini terjadi karena Indonesia tak mengirimkan wakil untuk nomor tersebut.

Jadwal pertandingan wakil Indonesia

Tunggal Putri

1. Gregoria Mariska Tunjung (unggulan 8) vs Mugdha Agrey (India) – tampil pada partai ketiga di lapangan 1.

2. Ruselli Hartawan vs Martina Repiska (Slovakia) – tampil pada partai kelima di lapangan 1.

Ganda Putra

1. Sabar Karyaman Gutama/Frengky Wijaya Putra vs Tang Jie Chen/Pang Ron Hoo (Malaysia) – tampil pada partai ketujuh di lapangan 1.

2. Akbar Bintang Chayono/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Jelle Maas/Robin Tabeling (unggulan 5/Belanda) – tampil pada partai 12 lapangan 3.

Ganda Putri

1. Mychelle Crhystine Bandaso/Winny Oktavina Kandow vs Emilie Lefel/Anne Tran (Prancis) – tampil pada partai 11 lapangan 1.

2. Agatha Imanuela/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Selena Piek/Cheryl Seinen (Belanda) – tampil pada partai 10 lapangan 2.

3. Febriana Dwipuji Kusuma/Ribka Sugiarto vs Yea Ching Goh/Yap Cheng Wen (Malaysia) – tampil pada partai 12 lapangan 1.

Ganda Campuran

1. Andika Ramadiansyah/Mychelle Crhystine Bandaso vs Rehan Naufal Kusharjanto/Siti Fadia Silva Ramadhanti – tampil pada partai ke-3 lapangan 3.

2. Alfian Eko Prasetya/Marsheilla Gischa Islami vs Akbar Bintang Cahyono/Winny Oktavina Kandow – tampil pada partai ke-4 lapangan 3.