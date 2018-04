Kapan dan di mana Anthony Joshua vs Joseph Parker?

Anthony Joshua dan Joseph parker bakal bertanding pada pertarungan tinju kelas berat untuk menyatukan gelar juara. Ini akan menjadi duel akbar pertama di arena tinju pada 2018.

Parker yang berusia 26 tahun merupakan pemegang sabuk juara WBO. Joshua (28 tahun) saat ini tengah menyandang sabuk juara WBA dan IBF.

Sabtu, 31 Maret 2018 atau Minggu (1/4/2018) dini hari waktu Indonesia. Namun, untuk jadwal tarung resmi mereka berdua belum keluar karena ada sejumlah partai tambahan. Diperkirakan, Anthony Joshua vs Joseph Parker akan dimainkan pukul 22.30 atau sekitar pukul 04.30 WIB.

Coming to Cardiff to watch Anthony Joshua 🥊 at Principality Stadium on Saturday?

Then you really need to read this if you want to get into the stadium on time and home 👌🏽 at the end of the night.https://t.co/UrWTt5ahq4 pic.twitter.com/0dNItHNVI9

— Cardiff Council (@cardiffcouncil) March 28, 2018