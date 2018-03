Praveen/Debby “rujuk” pada All England 2018

All England 2018 akan menjadi momen bagi Praveen Jordan/Debby Susanto untuk bernostalgia. Pasalnya, pasangan ini “rujuk” lagi khusus untuk tampil dalam turnamen tertua di dunia tersebut yang akan bergulir di Birmingham Arena, Inggris, 14-19 Maret 2018.

Sejatinya, pasangan tersebut sudah dipisahkan oleh induk olahraga bulu tangkis Indonesia, PBSI, mulai awal tahun 2018 ini. Praveen/Debby resmi berpisah karena Debby dipasangkan dengan Ricky Karanda Suwardi, sedangkan Praveen bersama Melati Daeva Oktavianti.

Masalah ranking menjadi alasan utama penyatuan ini. Berdasarkan peringkat, kedua kombinasi pasangan baru tersebut (Praveen/Melati dan Ricky/Debby) belum dapat beraksi pada All England 2018 sehingga kesempatan ini menjadi momen Praveen/Debby untuk mengulangi kisah manis ketika menjadi juara All England 2016.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Susy Susanti, berharap tampilnya Praveen/Debby dapat beriringan dengan pasangan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir yang juga pernah mencetak hat-trick pada All England 2012, 2013 dan 2014.

“Praveen/Debby akan berpasangan lagi pada All England 2018, mereka kan pernah juara di sini. Kami berharap dapat format ganda campuran terbaik, supaya bisa bahu membahu dengan Tontowi/Liliyana,” ujar Susy, seperti dikutip dari Badmintonindonesia.org.

Sebelum tampil dalam All England, sejumlah pemain Indonesia akan lebih dulu tampil dalam German Open 2018 BWF World Tour Super 300 pada 6-11 Maret 2018. Dalam event ini, Praveen berpasangan dengan Melati. Dua turnamen ini menjadi perhatian PBSI untuk memilih pemain andalan dalam Piala Thomas-Uber dan Asian Games.

“German Open dan All England menjadi turnamen yang kami pantau, kami mau melihat bagaimana hasil yang diraih para pemain, sebagai bahan pertimbangan pemilihan tim inti Piala Thomas dan Uber. Akan dilihat apakah dia mampu? Lihat dari prestasinya. Pokoknya untuk Piala Thomas dan Uber serta Asian Games, yang terbaik yang akan masuk tim inti,” ungkap Susy.

Daftar pemain pada All England 2018 serta lawan pertama mereka:

Tunggal Putra

Anthony Sinisuka Ginting (INA) vs Tommy Sugiarto (INA)

Jonatan Christie (INA) vs Wong Wing Ki Vincent (HKG)

Tunggal Putri

Fitriani (INA) vs Soniia Cheah (MAS)

Ganda Putra

Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon (1/INA) vs Angga Pratama/Rian Agung Saputro (INA)

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (INA) vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (MAS)

Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan (INA) vs Jacco Arends/Ruben Jille (NED)

Ganda Putri

Greysia Polii/Apriyani Rahayu (6/INA) vs Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (BUL)

Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani (INA) vs Chloe Birch/Jessica Pugh (ENG)

Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta (INA) vs Chang Ye Na/Kim Hye Rin (KOR)

Ganda Campuran

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (1/INA) vs Evgenij Fremin/Evgenia Dimova (RUS)

Praveen Jordan/Debby Susanto (4/INA) vs Lee Yang/Hsu Ya Ching (TPE)

Hafiz Faisal/Gloria Emanuelle Widjaja (INA) vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (MAS)