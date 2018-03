Indonesia bidik minimal 1 gelar All England 2018

PBSI selaku induk olahraga bulu tangkis Indonesia memasang target meraih minimal satu gelar pada All England Open 2018. Nomor ganda putra menjadi andalan utama meskipun tidak menutup kemungkinan sektor lain membuat kejutan.

Tahun lalu, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo menjadi juara. Kini, pasangan nomor satu dunia tersebut kembali menjadi andalan untuk meraih gelar turnamen tertua di dunia tersebut, yang bergulir di Birmingham Arena, Inggris, 14-18 Maret.

“Bisa dilihat sendiri bahwa ke All England ini persiapannya serius, ini salah satu milestone PBSI. All England merupakan event penting, pada turnamen ini akan diterapkan beberapa regulasi baru dari BWF seperti aturan tinggi servis dan tidak adanya babak kualifikasi,” ujar Sekretaris Jenderal PP PBSI, Achmad Budiharto, yang akan menjadi manajer tim Indonesia pada All England 2018, seperti dikutip dari Badmintonindonesia.org.

“All England jadi salah satu target kami, semoga kami bisa memenuhi target satu gelar dari turnamen ini. Tetapi semua atlet pasti maunya lebih, tiap sektor punya target masing-masing. Saat ini ganda putra memang paling stabil, tetapi masih ada sektor ganda campuran, ganda putri dan tunggal putra,” tambah Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Susy Susanti.

Sebelum tampil dalam ajang All England, sebagian pemain Indonesia akan mengikuti German Open 2018 BWF World Tour Super 300 pada 6-11 Maret 2018. Mereka akan berangkat pada Sabtu, 3 Maret 2018.

Sementara itu, pemain yang hanya berlaga pada All England 2018 akan berangkat pada Minggu, 11 Maret 2018.