Federer sabet dua gelar pada Laureus Award 2017

Peraih 20 gelar grand slam, Roger Federer, menyabet dua penghargaan pada acara Laureus Awards 2017. Dalam ajang yang diselenggarakan di Monaco, Selasa (27/2/2018), petenis asal Swiss ini dinobatkan sebagai World Sportsman of the Year dan Comeback of the Year.

Prestasi Federer sepanjang tahun 2017 membuat dia layak mendapatkan penghargaan tersebut. Petenis berusia 36 tahun ini memenangi dua gelar grand slam pada Australian Terbuka dan Wimbledon setelah tanpa gelar major selama tujuh tahun.

“Saya tidak percaya, saya akan kembali ke level ini. Tahun yang saya miliki adalah hal lain,” ujar Federer seperti dikutip dari BBC.

Federer menyisihkan sejumlah atlet beken dari cabang olahraga lain untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Ada nama bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo (sepak bola), Mo Farah (atletik), Chris Froome (balap sepeda), Lewis Hamilton (Formula 1) dan juga rival abadinya, Rafael Nadal (tenis).

Federer juga mendapatkan penghargaan Comeback of the Year atas deretan prestasi yang diraih sejak kembali setelah enam bulan cedera pada 2016. Dia mengalahkan pebalap asal Italia peraih sembilan gelar juara dunia, Valentino Rossi.

“Comeback selalu terasa sangat emosional. Tahun lalu adalah mimpi yang menjadi kenyataan,” ungkap Federer.

Tak cuma Federer. Petenis putri asal Amerika Serikat, Serena Williams, juga menyabet penghargaan World Sportswomen of the Year karena memenangi gelar ke-23 grand slam pada Australia Terbuka 2017. Dia mengalahkan sejumlah atlet putri, termasuk rivalnya di lapangan tenis, Garbine Muguruza (Spanyol).

Sementara itu untuk kategori Team of the Year, Marcedes menjadi yang terbaik. Tim juara dunia Formula 1 2017 tersebut mengalahkan sejumlah kandidat, termasuk tim Piala David Prancis (tenis), Golden State Warriors (basket) dan Real Madrid (sepak bola).