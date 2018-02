Romelu Lukaku ingin lebih dihormati

Penyerang Manchester United Romelu Lukaku meminta untuk lebih dihormati dan bertekad untuk “terus bekerja keras” menyusul kesuksesannya mengakhiri rekor buruk melawan tim enam besar dengan mencetak gol ke gawang Chelsea pada Minggu (25/2) kemarin.

Dalam lanjutan Liga Primer Inggris matchday ke-28 tersebut, Lukaku hadir untuk menyamakan kedudukan buat United setelah gawang David de Gea dibobol Willian di menit ke-32, sebelum kemudian Jesse Lingard mengunci kemenangan lewat tandukannya memanfaatkan assist Lukaku di babak kedua.

Itu menjadi gol ke-13 buat Lukaku di Liga Primer musim ini dan merupakan persembahan pertamanya ketika melawan tim penghuni delapan besar di gelaran kali ini. Adapun golnya kemarin sekaligus membungkam orang-orang yang selama ini kerap mengkritiknya, dan sekarang ia meminta untuk lebih dihormati.

1 – Romelu Lukaku has scored 13 goals in the Premier League this season, however this was his first against a team currently in the top eight. Overdue. pic.twitter.com/bi4Qn1IwhY

— OptaJoe (@OptaJoe) February 25, 2018