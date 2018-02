Geluti sepak bola, Usain Bolt siap beberkan klub yang dibela

Mantan sprinter dunia Usain Bolt akan menyampaikan pengumuman besar pada Selasa (27/2) esok, yakni mengumumkan klub bola yang akan ia bela.

Pria berusia 31 tahun itu selama ini dikenal sebagai salah satu penggemar olahraga yang berkaitan dengan si kulit bundar, dan bukan rahasia lagi bahwa ia merupakan suporter Manchester United.

Klub Bundesliga Jerman seperti Borussia Dortmund beberapa waktu lalu pernah memberi pernyataan akan menjajal kemampuan sosok berkebangsaan Jamaika itu di sesi trial, namun yang bersangkutan kini menekankan bahwa ia sudah menandatangani kontrak dengan suatu klub yang belum dibeberkan identitasnya.

I’ve signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018