Inter Milan – Benevento dalam 90 detik

Inter Milan naik ke urutan ketiga di tabel klasemen Serie A Italya menyusul kemenangan 2-0 yang mereka ukir kala menjamu tim juru kunci Benevento.

Di pertandingan yang digelar di Giueseppe Meazza, Minggu (25/2) dini hari WIB tadi, Inter tidak mampu berbuat banyak di babak pertama sebagaimana mereka gagal melepaskan satu pun shot on target. Kegagalan tersebut menjadi yang kedua setelah September 2016 kemarin saat mereka berhadapan dengan Juventus.

0 – Prior to tonight the last Inter home Serie A game without shots on target in the 1st half was back in September 2016 (vs Juventus). Off. #InterBenevento

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 24, 2018