David de Gea: “Pertarungan masih terbuka!”

David de Gea menilai perebutan satu tiket ke babak delapan besar Liga Champions masih terbuka lebar untuk timnya – Manchester United – dan juga Sevilla.

United sendiri berhasil memaksakan skor imbang 0-0 di leg pertama babak 16 besar yang dilangsungkan di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Kamis (22/2) dini hari WIB tadi, selagi De Gea mencatatkan sembilan penyelamatan di pertandingan semalam.

Dari sekian banyak penyelamatan yang ia lakukan, De Gea membuat seisi stadion terpukau berkat aksi heroiknya dalam menggagalkan sundulan Luis Muriel dari jarak dekat jelang turun minum.

FT – Sevilla 0 #MUFC 0.

It ends all square in southern Spain. pic.twitter.com/eQIIdeXRdn

— Manchester United (@ManUtd) February 21, 2018