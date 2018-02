Kidambi ingin format 21 poin dipertahankan

Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF, berencana memperkenalkan sistem skor terbaru dalam pertandingan. Jika selama ini selalu dipakai sistem 21 poin untuk tiga gim (best of three) maka dalam sistem terbaru akan digunakan format 11 poin untuk lima gim (best of five).

BWF akan melakukan Rapat Umum Tahunan di Bangkok, Thailand, 19 Mei 2018. Dalam pertemuan tersebut akan dibahas mengenai perubahan format poin tersebut.

Rencana BWF mendapat tanggapan dari pebulu tangkis tunggal putra nomor satu India, Kidambi Srikanth. Dia mengaku lebih senang dengan format saat ini.

“Beberapa hal terjadi tetapi saya belum pernah mendengar apapun secara resmi. Mereka sudah meminta tentang hal itu beberapa tahun yang lalu, sebelum Olimpiade Rio 2016,” ujar Kidambi seperti dikutip dari Firstpost.

“Saya secara pribadi belum mencoba format 11. Bagi saya, sistem 21 poin bekerja dengan baik dan saya lebih senang cara yang sama dilakukan,” tambah pemain 24 tahun tersebut yang musim lalu meraih empat gelar superseries.

Format 21 poin ini mulai diperkenalkan sejak 2006 untuk menggantikan format 15 poin, yang memakan waktu sangat lama untuk menyelesaikan satu pertandingan. Lebih dari satu dekade diterapkan, BWF menilai format skor ini pun membuat pertandingan berjalan lama.

Alhasil, muncul ide untuk menggunakan sistem 11 poin. Format tersebut sudah dicoba dalam beberapa turnamen sejak 2014.