Fitriani langsung bertemu lawan berat di German Open

Indonesia akan mengirim sejumlah pemain terbaiknya untuk tampil dalam dua turnamen pada bulan Maret. Para wakil dari Tanah Air akan lebih dulu bertarung dalam turnamen German Open di Mulheim an der Ruhr, 6-11 Maret 2018, sebelum mengikuti All England di Birmingham pada pekan berikutnya.

Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti dan pasangan ganda putri akan tampil dalam German Open, yang menjadi pemanasan untuk menuju All England. Namun untuk sektor tunggal putri, Fitriani menjadi satu-satunya andalan.

Sayang, hasil undian mengharuskan Fitrini sudah langsung bertemu unggulan kedua dari Korea Selatan, Sung Ji-hyun. Berdasarkan data pertemuan, Fitriani belum pernah menang melawan pemain ranking enam dunia tersebut.

“Persiapannya kurang lebih sama dengan persiapan ke turnamen lain. Banyak yang saya harus tingkatkan seperti kecepatan. Jelang dua turnamen Eropa, saya lebih maksimalkan latihan lagi,” ujar Fitriani kepada Badmintonindonesia.org.

“Pukulan-pukulan Sung cukup berbahaya, mainnya juga save. Saya harus lebih berani bermain reli dan berani capek di lapangan karena pengembaliannya yang menyulitkan harus bisa saya atasi satu-satu dulu, harus sabar.”

Membuka tahun 2018, grafik penampilan Fitrini terus membaik. Dalam ajang Kejuaraan Beregu Asia, Fitriani yang turun sebagai tunggal pertama bermain habis-habisan demi merebut poin bagi tim putri Indonesia.

Fitrini juga menjadi pembuka jalan bagi tim putri saat menumbangkan China dengan skor 3-2. Kala itu dia menjegal langkah Chen Yufei. Fitriani juga memberi perlawanan sengit saat melawan Pusarla V Sindhu (India) dan Akane Yamaguchi (Jepang).

“Banyak pengalaman yang saya dapat dari Kejuaraan Beregu Asia kemarin. Misalnya mental, kesabaran, fokusnya lumayan tetapi masih suka hilang, konsentrasi kurang konsisten. Saya senang bisa melawan pemain top dunia, jadi bisa mengukur seberapa kemampuan saya,” ujar Fitriani.

Tim Indonesia yang akan tampil dalam German Open akan bertolak ke Mulheim pada Sabtu, 3 Maret. Setelah itu, mereka melanjutkan perjuangan di Birmingham dalam turnamen bergengsi All England.

Hasil undian para pemain Indonesia pada babak pertama German Open 2018:

Tunggal Putra

Jonatan Christie (8/INA) vs Sai Praneeth (IND)

Anthony Sinisuka Ginting (5/INA) vs Qualification 3

Tunggal Putri

Fitriani (INA) vs Sung Ji-hyun (2/KOR)

Ganda Putra

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (7/INA) vs He Jiting/Tan Qiang (CHN)

Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan (INA) vs Marcus Ellis/Chris Langridge (ENG)

Angga Pratama/Rian Agung Saputro (INA) vs Chung Eui Seok/Kim Dukyoung (KOR)

Ganda Putri

Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta (INA/8) vs Anastasia Chervyakova/Olga Morozova (RUS)

Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani (INA) vs Chloe Birch/Jessica Pugh (ENG)

Ganda Campuran

Hafiz Faisal/Gloria Emanuelle Widjaja (INA) vs Wang Chi Lin/Lee Chia Hsin (TPE)

Babak Kualifikasi Ganda Campuran

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (INA) vs Kristoffer Knudsen/Isabella Nielsen (DEN)