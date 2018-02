Napoli – RB Leipzig dalam 90 detik

Hasil mengejutkan terjadi di Naples setelah tuan rumah Napoli dipaksa mengakui kemenangan RB Leipzig di leg pertama babak 32 besar Liga Europa, Jumat (16/2) dini hari WIB. Tak tanggung-tanggung, Napoli dipermalukan tamunya asal Jerman tersebut dengan skor telak 3-1.

Di pertandingan ini, kedua tim menemui kesulitan untuk menjebol gawang lawannya di babak pertama sehingga tidak ada gol yang tercipta di 45 menit awal. Meski begitu, Napoli berhasil memecah kebuntuan di menit ke-52 setelah Adam Ounas menjebol gawang Leipzig kawalan Peter Gulacsi setelah menuntaskan umpan Marco Rog.

Gol tersebut rupanya menyengat Leipzig, yang menyamakan skor sembilan menit berselang melalui bintangnya Timo Werner. Runner-up Bundesliga musim lalu itu kemudian membalikkan kedudukan di menit ke-74 lewat Bruma, yang dengan tenang menyontek bola hasil sodoran Yussuf Poulsen di dalam kotak penalti.

Leipzig lantas mengunci kemenangannya di tiga menit memasuki injury time melalui Werner memaksimalkan serangan balik yang dikreasi Emil Forsberg. Adapun itu menjadi gol ke-16 Werner di semua kompetisi kompetisi musim ini, sekaligus menegaskan bahwa ia merupakan salah satu striker terbaik yang dimiliki Jerman saat ini.

Somebody pinch us 😅 It’s a sensational result for #DieRotenBullen in Naples. Bring on the second leg! 🔥

🔴⚪ #ExpeditionEuropa #UEL #SSCRBL 1-3 pic.twitter.com/MExSxOVu4l

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) February 15, 2018