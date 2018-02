Ludogorets – AC Milan dalam 90 detik

AC Milan menegaskan statusnya sebagai salah satu klub besar Eropa setelah mengalahkan tuan rumah Ludogorets di leg pertama babak 32 besar Liga Europa, Jumat (16/2) dini hari WIB. Tak tanggung-tanggung, skor 3-0 berhasil dibawa pulang anak asuh Gennaro Gattuso tersebut dari Bulgaria.

Di pertandingan ini, tim tamu baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-45 melalui sundulan Patrick Cutrone memanfaatkan kiriman umpan Hakan Calhanoglu. Itu menjadi gol Cutrone yang ke-12 musim ini di semua kompetisi, dan menjadi yang kelima untuk klubnya di ajang Liga Europa.

Half-time / Fine primo tempo

Cutrone’s goal gives us the lead just before the break! / Primo tempo in vantaggio grazie al gol di Cutro! pic.twitter.com/NBPKrdCirw

