Marcos Rojo takkan tinggalkan Manchester United sebelum juara

Bek Manchester United Marcos Rojo telah memberi pernyataan tegas dengan menekankan bahwa ia takkan hengkang sebelum mengangkat trofi Liga Primer Inggris.

Rojo, 27 tahun, masih terikat kontrak dengan klub penghuni Old Trafford tersebut sampai Juni 2019, dengan ia tengah berupaya untuk menembus kembali tim utama setelah absen tujuh bulan karena cedera.

Kepada Inside United, Rojo mengatakan: “Pemikiran saya, dalam beberapa tahun ke depan saya ingin bertahan selama mungkin di sini, karena ini merupakan salah satu klub terbesar. Keluarga saya sangat senang di sini dan saya sangat bahagia di sini.

