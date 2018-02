Marco Verratti tetap yakin bisa singkirkan Real Madrid

Gelandang Paris Saint-Germain Marco Verratti tidak putus harapan dengan menyebut timnya mampu mengeliminasi Real Madrid, meski di leg pertama babak 16 besar Liga Champions kalah telak 3-1.

Di pertandingan yang digelar di Santiago Bernabeu, Kamis (15/2) dini hari WIB tadi, PSG sempat memimpin terlebih dahulu lewat sontekan Adrien Rabiot di menit ke-33. Akan tetapi, Madrid mampu menyamakannya melalui penalti Cristiano Ronaldo jelang turun minum.

Di babak kedua, Madrid yang turun dengan kekuatan terbaiknya baru bisa berbalik unggul di sepuluh menit terakhir. Adalah Ronaldo yang menghadirkan gol kedua Los Blancos di menit ke-83, dan gol yang ia sarangkan ke gawang Alphonse Areola itu membuat dia menjadi pemain pertama yang selalu mampu mengemas sepuluh gol di tujuh musim Liga Champions beruntun.

Madrid arahan Zinedine Zidane tidak langsung puas dan mereka mengemas gol pamungkas melalui tendangan yang dilepaskan Marcelo di empat menit terakhir untuk mengubah papan skor menjadi 3-1.

