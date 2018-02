Real Madrid – Real Sociedad dalam 90 detik

Real Madrid mengukir kemenangan telak 5-2 ketika berhadapan dengan Real Sociedad dalam lanjutan La Liga yang digelar di Santiago Bernabeu pada Minggu (11/2) dini hari WIB.

Di partai ini, Madrid hanya butuh waktu 49 detik untuk mencetak gol pembuka lewat sundulan Lucas Vazquez memanfaatkan umpan silang Cristiano Ronaldo. Itu merupakan gol tercepat yang dicetak Madrid di gelaran kali ini untuk semua kompetisi.

1 – Lucas Vazquez’s goal after 49 seconds tonight is the fastest that Real Madrid have scored this season in all competitions. Lightning. pic.twitter.com/Bc154OOhPF — OptaJose (@OptaJose) February 10, 2018

Ronaldo kemudian memperbesar keunggulan Madrid di menit ke-27 dengan menuntaskan kiriman umpan Marcelo dari sisi kiri menggunakan kaki kanan. Golnya tersebut menjadi yang ke-14 di ajang La Liga ke gawang Sociedad di Bernabeu, selagi Marcelo menahbiskan diri sebagai bek dengan koleksi assist terbanyak di liga musim ini (tiga).

14 – Cristiano Ronaldo has scored 14 La Liga goals against Real Sociedad at Santiago Bernabeu, more than against any other side. Nightmare. pic.twitter.com/djFsm467cw — OptaJose (@OptaJose) February 10, 2018

4 – Marcelo Vieira ha participado directamente en más goles que cualquier otro defensa en la Liga en 2018 (un gol, tres asistencias). Clave. pic.twitter.com/OKNUQ1SRGy — OptaJose (@OptaJose) February 10, 2018

Madrid semakin jauh dari persaingan setelah Toni Kroos mencetak gol dari luar kotak penalti di menit ke-33, dan empat menit berselang Ronaldo menutup babak pertama berkat tandukannya memaksimalkan sepak pojok yang dikirim Luka Modric.

Sociedad mencoba bangkit di babak kedua dan mendapatkan golnya lewat Jon Bautista di 16 menit jelang bubaran, namun gol ketiga Ronaldo yang dicetak melalui kaki kiri membuat Los Blancos semakin tak terkejar. Ini menjadi hat-trick sempurna bagi Ronaldo di La Liga musim ini, dan ia menjadi pemain pertma yang berhasil melakukannya.

3 – Cristiano Ronaldo is the first player to score a perfect hat-trick in La Liga this season (right foot, left foot and head). Machine. pic.twitter.com/OPU0bdQ8OR — OptaJose (@OptaJose) February 10, 2018

Di tujuh menit sebelum waktu berakhir, Sociedad mengemas gol hiburan yang dicetak mantan penggawa Madrid Asier Illarramendi memanfaatkan kiriman Juanmi, namun itu tak mampu menyelamatkan mereka dari kekalahan.

Menyusul hasil ini, Madrid masih tertahan di urutan ketiga dengan koleksi 42 poin. Sementara itu, Sociedad terbenam di posisi ke-14 setelah hanya mengoleksi 26 angka dari 23 laga yang telah dimainkan.