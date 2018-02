Napoli – Lazio dalam 90 detik

Napoli merebut puncak klasemen Serie A Italia dari Juventus menyusul kemenangan telak 4-1 yang mereka raih ketika menjamu Lazio.

Bermain di Stadio San Paolo, Napoli tertinggal cepat di menit ketiga lewat gol yang dicetak Stefan de Vrij. Itu menjadi gol De Vrij yang keempat di Serie A musim ini, dan istimewanya itu semua datang dari empat tendangan ke gawang yang ia arahkan.

4 – Stefan de Vrij has scored four goals with only four shots (excl. blocked) attempted in Serie A this season. Killer. #NapoliLazio

Gol bek internasional Belanda itu seakan merusak partai ke-100 pelatih Maurizio Sarri bersama Napoli di kompetisi teratas Italia, namun beruntung anak asuhnya itu berhasil menunjukkan kebangkitan hingga mengukir empat gol balasan.

Jose Callejon menghadirkan gol penyama buat Il Partenopei di dua menit jelang turun memanfaatkan assist Jorginho, sebelum tim tuan rumah berbalik memimpin di awal babak kedua karena gol bunuh diri yang dilakukan Wallace.

Mario Rui lantas semakin memperbesar keunggulan Napoli lewat golnya di menit ke-56, dan Dries Mertens menutup partai ini berkat golnya di 17 menit jelang bubaran memaksimalkan umpan Piotr Zielinski.

Adapun kemenangan ini menempatkan Napoli di puncak klasemen dengan koleksi 63 poin dari 24 laga perdana. Catatan tersebut menjadi koleksi kedua terbanyak setelah 24 laga dalam sejarah, hanya kalah dari Inter (66).

63 – Napoli have earned 63 points in Serie A so far this season – in the three points for a win era, only Inter have ever gained more points (66) after 24 games in the competition. Top.

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 10, 2018