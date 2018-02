Bayern Munich – Schalke 04 dalam 90 detik

Bayern Munich semakin tak terkejar di puncak klasemen Bundesliga menyusul kemenangan 2-1 yang mereka ukir ketika menjamu Schalke 04 di Allianz Arena, Minggu (11/2) dini hari WIB. Berkat hasil ini, Bayern arahan Jupp Heynckes nyaman di posisi teratas dengan keunggulan 18 angka di depan RB Leipzig yang menjadi pesaing terdekat.

Hanya butuh waktu enam menit bagi Bayern untuk membuka keunggulannya. Adalah Robert Lewandowski yang sukses mencatatkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan bola rebound hasil tendangan Thomas Muller yang gagal diantisipasi oleh kiper Ralf Fahrmann.

Adapun gol yang dicetak Lewandowski tersebut menghadirkan catatan istimewa buat sang pemain. Ia kini menjadi pemain kedua dalam sejarah Bundesliga yang mampu mengukir gol di masing-masing dari 11 laga kandang dalam sebuah musim. Sebelumnya rekor itu diukir oleh Heynckes saat memperkuat Borussia Monchengladbach pada 1972/73 silam.

11 – Robert #Lewandowski is the second player to score in each of the first 11 home games of a #Bundesliga season. Only Jupp Heynckes achieved this before (1972/73 for @borussia_en). Record. @FCBayernEN #FCBS04

