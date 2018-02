Toulouse – PSG dalam 90 detik

PSG semakin nyaman duduk di puncak klasemen Ligue 1 menyusul kemenangan 1-0 yang mereka ukir ketika bertandang ke markas Toulouse, Minggu (11/2) dini hari WIB.

Dengan hasil ini, PSG arahan Unai Emery kini mengemas 65 poin dari 25 pertandingan awalnya, dan mereka unggul 12 angka di depan juara bertahan musim lalu AS Monaco yang untuk sekarang menempati posisi kedua.

Meski turun dengan kekuatan terbaiknya minus Edinson Cavani yang cedera, PSG terlihat kesulitan untuk membongkar pertahanan rapat Toulouse yang dikawal kiper muda Alban Lafont. Terlepas penguasaan bola yang dominan, PSG dipaksa mengakhiri babak pertama dengan tanpa mencetak gol.

Di babak kedua, tim asal Paris itu akhirnya mampu mencetak gol pertama dan satu-satunya di partai ini lewat Neymar memanfaatkan assist Angel di Maria. Secara total, Neymar kini telah terlibat 30 gol dalam 18 penampilan pertamanya di Ligue 1 musim ini.

Catatan yang diukir Neymar tersebut mengalahkan rekor pribadinya ketika terlibat 30 gol dalam 37 partai saat masih bermain di Spanyol untuk Barcelona di La Liga.

30 – Neymar is involved in 30 goals after only 18 Ligue 1 games played – he reached this milestone on his 37th Liga game with Barcelona. Tornado. pic.twitter.com/EEbl121TTr

