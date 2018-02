Levante – Real Madrid dalam 90 detik

Real Madrid gagal mengamankan tiga kemenangan beruntun di liga setelah pemain pengganti Levante Giampaolo Pazzini menjebol gawang Keylor Navas di menit-menit akhir hingga memunculkan skor 2-2 di Estadio Ciudad de Valencia, Minggu (4/2) dini hari WIB.

Pazzini masuk sebagai pengganti untuk mengemas gol dramatis tersebut di laga debutnya, untuk kemudian membawa Levante mengamankan satu poin yang sejatinya menjadi kejutan mengingat lawannya tersebut merupakan juara bertahan Madrid. Selain itu, Pazzini juga menjadi pemain kedua tertua musim ini yang sanggup menjebol gawang Los Blancos setelah penyerang Getafe Jorge Molina.

33 – Giampaolo Pazzini is the second eldest player to have scored against Real Madrid this season (33 years 6 months) after Jorge Molina (35 years 9 months). Veteran pic.twitter.com/B9Nv0PAE50

— OptaJose (@OptaJose) February 3, 2018