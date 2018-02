Inter Milan – Crotone dalam 90 detik

Crotone memperpanjang catatan buruk Inter Milan dalam beberapa pertandingan terakhir setelah memaksakan skor 1-1 di pekan ke-23 Serie A Italia, Minggu (4/2) dini hari WIB.

Hasil yang diraih di San Siro semalam membuat Inter tidak lagi mengamankan kemenangan dalam delapan pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, selagi lima partai terakhir berakhir imbang — semuanya di Serie A. Terlepas itu, Inter kini dalam laju delapan partai tanpa menang di kompetisi teratas di Italia, dengan kemenangan terakhir diwujudkan kala bertemu Chievo Verona pada 3 Desember silam.

8 – Inter Milan have equalled their longest winless streak in their Serie A history (eight games), recorded on five occasions – the latest in May 2017. Fasting. #InterCrotone

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 3, 2018