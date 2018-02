Arsenal tunggu kabar cedera Petr Cech

Petr Cech mengalami cedera di bagian betisnya saat membantu Arsenal mencatatkan kemenangan 5-1 melawan Everton, Minggu (4/2) dini hari WIB.

Dalam lanjutan Liga Primer Inggris matchday ke-26 yang digelar di Emirates Stadium semalam, Cech terpaksa ditarik keluar dengan posisinya digantikan oleh David Ospina di menit ke-70. Waktu itu timnya masih memimpin 4-1.

Petr’s receiving treatment and we’ve been forced into our second change…

↩️ @PetrCech

🔛 @D_Ospina1#AFCvEFC 🔴 4-1 🔵 (69) pic.twitter.com/nsp9wA8FY3

— Arsenal FC (@Arsenal) February 3, 2018