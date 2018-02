Daftar transfer musim dingin 2018: Tottenham Hotspur

Bursa transfer musim dingin Liga Primer Inggris telah ditutup dan Tottenham Hotspur sukses menyelesaikan beberapa transfer untuk melanjutkan musim paruh kedua. FOX SPORTS merangkum kegiatan transfer The Lilywhites sebagai berikut:

PEMBELIAN

Lucas Moura dari Paris Saint-Germain – £25 juta

PENJUALAN

Luke Amos (Stevenage) – dipinjamkan

Midfielder @Luke_Amos1 has signed a new contract with the Club until 2019 and has joined @StevenageFC on loan for the remainder of the 2017-18 season.

Good luck, Luke! 👊 pic.twitter.com/9iuP6cfPbT

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 29, 2018