Daftar transfer musim dingin 2018: Bayern Munich

Bursa transfer musim dingin Bundesliga telah ditutup. Bayern Munich melakukan belanja pemain yang sedikit untuk melanjutkan musim paruh kedua. FOX SPORTS merangkum kegiatan transfer tim asuhan Jupp Heynckes tersebut. Inilah selengkapnya:

PEMBELIAN

Sandro Wagner dari Hoffenheim – €13 juta

Sandro #Wagner is a red, is a red… ❤️ #MiaSanMia pic.twitter.com/xrB2ZZPGsf

PENJUALAN

Marco Friedl (Werder Bremen) – dipinjamkan

Good luck in Bremen, Marco!

Marco Friedl has joined @werderbremen_en on loan until 30th June 2019. #MiaSanMia pic.twitter.com/wnIEiiicfv

— FC Bayern English (@FCBayernEN) January 25, 2018