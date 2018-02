Daftar transfer musim dingin 2018: Juventus

Bursa transfer musim dingin Serie A telah ditutup. Si Nyonya Tua melakukan belanja pemain yang sedikit untuk melanjutkan musim paruh kedua. FOX SPORTS merangkum kegiatan transfer tim asuhan Massimiliano Allegri tersebut. Inilah selengkapnya:

PEMBELIAN

Leandro Fernandes dari PSV – gratis

OFFICIAL! Leandro Fernandes has joined Juventus! Thoughts on the signing ? pic.twitter.com/tOZokGTpi2

PENJUALAN

Marko Pjaca (Schalke 04) – dipinjamkan

IT’S OFFICIAL! @marko_pjaca20 has joined the Royal Blues on loan from @juventusfcen until the end of the season.

Welcome to Schalke, Marko 👋 #S04 pic.twitter.com/uFTJaM1cBL

— FC Schalke 04 (@s04_en) January 4, 2018