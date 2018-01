Alexis Sanchez klarifikasi pernyataannya soal Thierry Henry

Rekrutan terbaru Manchester United Alexis Sanchez mencoba meluruskan pernyataannya yang sebelum ini mengundang pertanyaan banyak pihak. Sanchez sempat menyebut bahwa ia berbincang dengan Thierry Henry yang mengindikasikan bahwa legenda Prancis tersebut berada di balik kepindahannya ke Old Trafford.

Henry pun menyatakan bahwa ia tidak pernah berbicara dengan Sanchez soal keputusan sang pemain pindah klub. Ia mengutarakan itu lewat Twitter pribadinya. “Saya tahu saya tidak perlu menjelaskan ini kepada seluruh fans Arsenal namun berbanding terbalik dengan spekulasi, saya tidak pernah menyarankan Sanchez untuk meninggalkan Arsenal,” tulisnya.

“Saya tidak tahu bahwa ia akan bergabung dengan Man Utd sampai saya melihat itu di media seperti kebanyakan dari kalian.”

I want to clarify that Henry never told me to leave the club, it was a personal decision … he LOVES the club and someday it would be nice to see him as the arsenal coach because he loves the club …

— Alexis Sánchez (@Alexis_Sanchez) January 24, 2018