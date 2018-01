Ini dia 24 pemain lengkap NBA All Star 2018

Setelah pekan lalu susunan tim utama NBA All Star 2018 resmi diumumkan, kini giliran tim cadangan yang ditetapkan. Rabu pagi (24/1) para pemain yang masuk pooling berdasarkan suara dari voting warga dipilih.

30 Pelatih kepala tim NBA sudah memilih 14 nama pemain cadangan dengan memberikan suara untuk 2 guard, 3 front court, serta 2 pemain dengan posisi lainnya dari tiap wilayah.

Berikut susunan pemain yang terpilih dari masing masing wilayah

Wilayah Timur

Tim Utama

LeBron James (Kapten) – Cleveland Cavaliers

Kyrie Irving – Boston Celtics

DeMar DeRozan – Toronto Raptors

Giannis Antetokounmpo – Milwaukee Bucks

Joel Embiid – Philadelphia 76ers

Cadangan

Kyle Lowry – Toronto Raptors

Bradley Beal – Washington Wizard

John Wall – Washington Wizard

Victor Oladipo – Indiana Pacers

Kevin Love – Cleveland Cavaliers

Kristaps Porzingis – New York Knicks

Al Horford – Boston Celtics

Wilayah Barat

Tim Utama:

Stephen Curry (Kapten) – Golden State Warriors

James Harden – Houston Rockets

Kevin Durant – Golden State Warriors

Anthony Davis – New Orleans Pelicans

DeMarcus Cousins – New Orleans Pelicans

Tim Cadangan

Damian Lillard – Portland Trail Blazers

Klay Thompson – Golden State Warriors

Jimmy Butler – Minnesota Timberwolves

Russell Westbrook – Oklahoma City Thunder

LaMarcus Aldridge – San Antonio Spurs

Draymond Green – Golden State Warriors

Karl-Anthony Towns – Minnesota Timberwolves

Tahun ini untuk pertama kalinya NBA All Star akan menggunakan format baru dengan menghilangkan sistem wilayah Timur dan Barat. Jadi dari nama-nama yang ada, LeBron James dan Stephen Curry akan membentuk tim yang bisa dipilih acak. Proses pemilihan oleh Kapten tim tersebut tertutup dengan disaksikan Komisioner NBA Adam Silver.

Dari hasil penerapan 24 pemain yang ada, Golden State Warriors menempatkan pemain terbanyak dengan 4 wakilnya. Namun dengan sistem baru yang ada bukan tak mungkin mereka berada di kubu yang berbeda nantinya.

24 Nama pemain NBA All Star 2018 juga menyisihkan sejumlah nama-nama yang langganan mengisi line up All Star seperti Carmelo Anthony ataupun Paul George.

Untuk pemain cadangan, wilayah Timur miliki lebih banyak pemain baru dengan menyumbang 3 nama pemain yakni Bradley Beal, Kristaps Porzingis dan Victor Oladipo.

Sementara di wilayah Barat, Karl Anthony Towns menjadi pemain cadangan yang baru mencicipi perdana NBA All Star.