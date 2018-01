Jack Wilshere tegaskan cederanya tak parah

Jack Wilshere memberikan kabar bagus kepada fans Arsenal dengan menegaskan bahwa kondisinya baik-baik saja.

Sebelumnya Wilshere dikhawatirkan akan menepi selama beberapa waktu karena cedera engkel yang ia alami dalam hasil imbang 0-0 melawan Chelsea di leg pertama semi-final Piala Liga yang digelar di Stamford Bridge pada pekan ini.

Meski begitu, gelandang asal Inggris tersebut mengabarkan bahwa permasalahan yang ia terima tidaklah serius dan mungkin bisa kembali merumput ketika The Gunners melakoni lanjutan Liga Primer di markas Bournemouth pada akhir pekan nanti.

Thanks for all the messages and support after last night. Good news is i should be back in a couple of days 🙆‍♂️⚽️💪 pic.twitter.com/LDagEVnHmp

— Jack Wilshere (@JackWilshere) January 11, 2018