James Wilson gabung Sheffield United

Raksasa Liga Primer Inggris Manchester United melepas James Wilson ke Sheffield United di bursa transfer kali ini. Dalam hal ini, kepindahan penyerang muda tersebut hanya berstatus pinjaman hingga akhir musim.

Wilson, yang mendapati debutnya untuk United pada Mei 2014 silam, di musim ini harus puas menjadi andalan di tim U-23 selagi sosoknya tampil sebagai topskor di bawah arahan Ricky Sbragia.

📝 CONFIRMED: Chris Wilder has bolstered his squad further, with the permanent addition of midfielder Lee Evans and the loan capture of Premier League striker James Wilson #ForgedInSteel #twitterblades #sufc pic.twitter.com/IpoB8968rv

— Sheffield United (@SUFC_tweets) January 10, 2018