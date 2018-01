Jack Wilshere kembali alami cedera

Gelandang Arsenal Jack Wilshere diketahui mengalami cedera engkel buah dari hasil imbang 0-0 melawan Chelsea di leg pertama semi-final Piala Liga, Kamis (11/1) dini hari WIB.

Di pertandingan yang digelar di Stamford Bridge semalam, Wilshere mendapati cedera itu saat menghadang umpan silang yang dilepas pemain Chelsea di awal babak kedua.

Sempat dirawat selama beberapa menit di lapangan, gelandang asal Inggris itu lantas tidak mampu meneruskan pertandingan hingga posisinya digantikan oleh Mohamed Elneny.

