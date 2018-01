David Silva diizinkan pulang ke Spanyol

Manajer Manchester City Pep Guardiola telah mengonfirmasi bahwa David Silva akan kembali ke Spanyol untuk menemui putra kandungnya yang lahir prematur.

Sebelumnya Silva mengungkapkan bahwa ia absen dari tim utama City karena kondisi kesehatan putranya yang mengkhawatirkan dan tengah berjuang untuk bertahan hidup setiap harinya.

Pemain internasional Spanyol itu terbang ke Inggris untuk memperkuat City di partai melawan Watford pada Selasa (2/1) kemarin dan juga saat menang 4-1 melawan Burnley di putaran ketiga Piala FA, Sabtu (6/1).

Meski begitu, eks pemain Valencia itu kini diizinkan pulang ke negara asalnya oleh Guardiola dan sang pemain diragukan partisipasinya di leg pertama semi-final Piala Liga melawan Bristol City.

#PEP: @21LVA is a legend for the club for what he has done. I am happy for him to have made his statement and it is not easy for him to travel to Spain and England back and forth. But we are happy because everyone is playing well. And for today! #cityvburnley

— Manchester City (@ManCity) January 6, 2018