2018, BWF naikkan hadiah uang pada setiap level turnamen

Kabar gembira bagi para pebulu tangkis dunia. Pasalnya, pada tahun 2018 ini mereka akan menerima hadiah uang yang jumlahnya lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF, yang memberikan konfirmasi soal kenaikan jumlah total hadiah pada turnamen sepanjang tahun ini. BWF menaikkan total hadiah uang tunai pada setiap level turnamen.

Turnamen dengan level tertinggi yaitu level 1 akan menjadi event dengan jumlah hadiah terbanyak. Gelaran Superseries Finals menyediakan jumlah yang sangat menggiurkan karena total hadiah senilai 1,5 juta dollar AS atau sekitar Rp 20,13 miliar.

Juara pada sektor tunggal akan mendapatkan total hadiah senilai 120.000 dollar AS (sekitar Rp 1,61 miliar). Sedangkan pada sektor ganda, total hadiah senilai 126.000 dollar AS (sekitar Rp 1,69 miliar).

Runner-up sektor tunggal maupun ganda akan diganjar 60.000 dollar AS (sekitar Rp 805,25 juta).

Para semifinalis pun akan pulang membawa hadiah yang terbilang besar. Untuk sektor tunggal masing-masing akan mendapat hadiah 9.000 dollar AS (sekitar Rp 120,79 juta) sedangkan semifinalis sektor ganda akan mendapat hadiah senilai 10.500 dollar AS (sekitar Rp 140,92 juta).

Selain Superseries Finals, level 1 turnamen bulu tangkis juga dihuni Olimpiade, Kejuaraan Dunia, Thomas dan Uber Cup serta Sudirman Cup. Namun, hanya Superseries Finals yang memberikan hadiah uang tunai.

Sementara itu untuk tiga turnamen level 2 yakni All England, China Open dan Indonesia Open 2018, hadiah yang disediakan di atas 1 juta dollar AS (sekitar Rp 13,42 miliar). Sementara itu turnamen level 3 memberi hadiah sekitar 700.000 dollar AS (sekitar Rp 9,39 miliar).

Adapun turnamen level 4 menawarkan setengah dari hadiah level 3 yaitu 350.000 dollar AS (sekitar Rp 4,7 miliar) sedangkan turnamen level 5 berhadiah total 150.000 dolar AS (sekitar Rp 2,01 miliar).