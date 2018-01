Everton pinjamkan Kevin Mirallas ke Olympiakos

Everton mengambil keputusan untuk meminjamkan Kevin Mirallas ke Olympiakos, yang tak lain merupakan klub lamanya.

Mirallas direkrut Everton dari klub Yunani tersebut pada musim panas 2012 silam, dengan ia sempat menjadi andalan di Goodison Park selama beberapa waktu.

Akan tetapi, pemain internasional Belgia itu mulai kehilangan tempat di musim ini dan bahkan tidak pernah mendapatkan menit bermain sejak Sam Allardyce mengambil alih klub pada akhir November kemarin.

Winger berusia 30 tahun itu akhirnya kembali ke Olympiakos, di mana ia sempat menjaringkan 20 gol di musim 2011/12 silam. Sebelumnya, ia merapat ke klub asal Athena tersebut secara cuma-cuma dari klub Prancis Saint-Etienne.

Everton sendiri di musim dingin ini telah berhasil mengamankan tanda tangan penyerang Turki Cenk Tosun, yang dimungkinkan untuk dijadikan andalan di lini depan.

To all Evertonians! I am so excited to be an Everton player! I can’t wait to get started in the Blue shirt! #COYB! 👍⚽️🔵💙 pic.twitter.com/EaHrirykAQ

— Cenk Tosun (@CenkTosun_) January 6, 2018