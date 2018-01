Stoke City berhentikan Mark Hughes

Stoke City memecat Mark Hughes menyusul kekalahan yang dialami dari klub League Two Coventry City di putaran ketiga Piala FA.

Stoke sendiri menelan kekalahan 2-1 ketika melawat ke markas Coventry, Sabtu (6/1), dan hasil memalukan tersebut menjadi pelengkap dari performa buruk Stoke yang kini mendapati laju lima kekalahan dalam tujuh pertandingan liga dan menempatkan klub tersebut di urutan ke-18 di Liga Primer.

CLUB STATEMENT: Stoke City can confirm that the contract of manager Mark Hughes has been terminated with immediate effect.#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/pSaThNUO2H

— Stoke City FC (@stokecity) January 6, 2018